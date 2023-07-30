台南市登革熱延燒，今天新增27例確診，國軍也持續出動130名化學兵協助噴藥防疫。（登革熱防治中心提供／洪榮志台南傳真）

台南市登革熱延燒，今天新增27例確診，累積病例數668例，國軍也持續出動130名化學兵協助噴藥防疫。登革熱防治中心主任蘇世斌指出，今年流行的第一型登革病毒，雖然症狀較輕微，但要提醒過去曾經感染過登革熱的市民，應該特別注意自身防蚊措施，以免導致重症的發生。

登革熱防治中心表示，新增病例中，永康區10例、東區及安南區各7例、北區2例、仁德區1例，年齡介於19歲至80歲；其中，有23例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員均立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施。

市長黃偉哲除感謝國軍再度出動130名化學兵協助噴藥外，也強調，根據以往經驗，颱風過後1到2周病媒蚊指數都會急遽上升，籲請市民把握天氣放晴時，盡快清除家戶內外的積水容器，杜絕病媒蚊孳生，惟有透過每個人的積極參與及努力，才能有效控制登革熱疫情。

黃偉哲還說，今年與2015年相比，具有許多的優勢，但因今年流行的第一型登革病毒症狀較不明顯，民眾容易疏忽，請大家要提高警覺，如有疑似症狀應盡速就醫。

登革熱防治中心主任蘇世斌也指出，今年流行的第一型登革病毒，雖然症狀相較輕微，但因臨床上重複感染不同型別的登革病毒，可能引發不同程度的免疫反應，輕則如發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等典型登革熱症狀，重則可能出現腹痛、呼吸困難、 持續嘔吐、 四肢溼冷、出血（如流鼻血、解黑便、吐血、咳血等）、嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，甚至導致嚴重出血或嚴重器官損傷等登革熱重症發生，未即時就醫治療死亡率可高達20％，請民眾切勿輕忽。

尤其，此次疫情確診者多半為年長者，加上本身如果又帶有慢性病史者，更是登革熱重症的高風險族群，應多加留意自身健康狀況，一旦出現疑似症狀切勿自行服用成藥，應立即就醫接受NS1快篩及妥適治療。

市府衛生局持續落實社區孳清，本周於仁德區及永康區共調查480戶，其中陽性戶6戶，查獲181個積水容器、15個陽性容器，衛教633人次，開立4張舉發單。