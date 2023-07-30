上周五，美國拜登總統首度動用提撥授權，軍援臺灣3.45億美元(約108億新台幣)，先不論用意為何，就軍事上來說，只要我們獲得的軍備援助能夠派得上用場，都應該給予正面評價。只是我們也要瞭解更細部的動機與後續影響。

中華戰略學會研究員張競博士表示，首先就其宣布時機點來說，華盛頓時間為週五下午下班前，白宮選在此時宣布，此乃美國政治標準「週五傾倒新聞」(Friday News Dump)手法，有意讓這個新聞渡過周末，以降低該政策的輿論熱度與後續衝擊力。

其次，本案從今年就開始傳聞已經啟動，但歷經多番波折最終才能定案，並且額度還低於多次傳聞五億美元，中間必然涉及多項會計精算價格額度程序，由此觀之，這筆軍援並非應付當前海峽軍事情勢的緊急需求，而是在於表達政治立場與姿態。

另外，從美國財政年度期限評估，美國總統其實有十億美元額度，然而首批作業就需時如此之久，那麼在2023年財政年度時程內，能否繼續運用剩餘額度？其中變數甚多，難以樂觀期待，或許就到此為止了。

此外，先前有傳聞指出，美國希望透過援助軍備品項，來改變我方軍事戰略與作戰構想，但是3.45億美元這個數額與我方軍事採購動輒千億美元對比，這不過是杯水車薪，也就不可能有什麼戰略影響力。

當然，此舉最大的衝擊必然是美國與北京的關係，北京對於我方與美國任何軍事合作關係，勢必都會循例抗議，而本案又是以拜登總統以「總統提撥權」而促成，整個責任都會聚焦在拜登本身，是否會因此衝擊到美方所希望推動與北京方面之高峰會，值得繼續觀察。

另一方面，本案源起於美國國會，透過法案授予總統撥款額度，是美國國會的意見，因此拜登必須對此買帳，並採取實際行動。由此觀之，這是美國國會集體政治意志，對於美國行政部門的外交決策上產生的影響力，這是個值得觀察的要點。

最後必須指出，軍備移轉與採購皆有其軍事意涵，但軍備援助基本上是展現政治姿態，就軍事上來說，獲得軍備援助只要派得上用場，都應正面評價；但其中所產生之政治效應，那就是後續所要特別注意的。