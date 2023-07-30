颱風過後出門散心，雲林縣口湖遊客中心有20餘旅遊團造訪。（張朝欣攝）

杜蘇芮颱風過後，民眾利用周休2日出遊透透氣，雲林縣北港鎮朝天宮30日湧現上萬人潮，還有10餘組進香團；口湖遊客中心有20餘旅遊團造訪，前往周邊宜梧滯洪池、成龍溼地等景點，遊客表示颱風來襲，在家悶了幾天，利用假日外出透透氣，也算是另類「報復性」消費。

雲林沿海地區30日天氣晴朗，北港朝天宮一大早就有進香團，鞭炮聲不絕於耳，中午過後搭乘遊覽車、自行開車的遊客漸多，廟前中山路「糕餅一條街」買氣旺，鴨肉飯、鴨肉羹等排隊小吃也都湧現人潮，店家表示颱風天休息2、3天收入減少，還好周休2日好天氣，彌補一些損失。

朝天宮說，30日星期天人潮較29日星期六多一些，可能是颱風剛過29日大家先整理家園，30日才舉家外出；颱風期間有不少進香團取消行程，這幾天會陸續恢復進香。30日約有上萬進香遊客，不少人除了祈求合家平安，也請媽祖保佑颱風不要再來。

口湖遊客中心有20餘旅遊團搭乘遊覽車來訪，還有不少人自行開車前來，遊客中心表示一些旅遊團因颱風延後行程，颱風過後趕緊安排出遊，暑假期間很多民眾會自行開車全家出遊，所以這個周休2日人潮相當多，周邊宜梧滯洪池、成龍溼地、三條崙海水浴場等景點都有人潮。

遊客指出，還好杜蘇芮颱風沒有直撲台灣，風雨並不大，但在家悶了幾天，決定利用假日出來透透氣，颱風過後山區環境還不穩定，可能會有落石，因此選擇沿海地區出遊，雲林沿海有許多特色景點，且農特產品質好，可以邊玩邊買放鬆心情，很適合全家出遊。