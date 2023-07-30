港星孫耀威(Eric)昔以電視劇《懷玉公主》走紅，2017年和交往8年的女友陳美詩（Macy）結婚，兩人也時不時的透過社群平台放閃。昨(29)日，陳美詩便在社群上罕見曝光一張自己身穿橙色小背心配上短褲，在馬爾地夫旅遊放鬆的美照，吸引不少粉絲前來朝聖。

陳美詩昔在《法證先鋒II》、《掌上明珠》等電視劇中擔綱一角，並推出過不少音樂作品，獲得粉絲的喜愛。她與男星孫耀威結婚後，便逐漸淡出演藝圈，專心當個賢內助支持老公的事業，但她仍用心經營社群，偶會在其上曬出生活大小事以及與孫耀威的放閃互動。

現年42歲的陳美詩昨日便在IG上更新一則貼文，寫下：「早上好。」同時一併曬出美照，只見畫面中，她罕見穿上橘色貼身背心，下身則是配上一件極短熱褲，凹凸有致的傲人身材以及一雙膚白如雪的大長腿，保養有方的樣貌以及身材，讓粉絲看得嗨翻。

此外，孫耀威今(30)日稍早前，也在社群上發文，透露自己與老婆一同飛往馬爾地夫慶祝結婚的週年紀念，同時也曬出與陳美詩在大海邊合影的照片。貼文PO出後，也吸引不少粉絲前來留言：「祝你和陳美詩週年快樂」、「祝你們旅行愉快，隨時照顧好自己。」