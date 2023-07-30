桃園市龍潭警分局為鼓勵青少年參加正當休閒活動，以「顧健康，飆體力、不飆車」為號召，今天在龍潭運動公園舉辦「鐵馬青春逍遙遊―反毒品、反詐騙、反幫派、防制校園暴力與自我安全保護」活動，全程13.5公里吸引上千名民眾參加，揮灑青春活力。
活動中除了騎自行車外，場邊也舉辦親子遊戲團體競賽、有獎徵答及摸彩，吸引龍潭區各級學校學生及家長參加。龍潭警分局長張鶴瓊表示，有鑑於暑假期間多數青少年未安排打工、遊學、旅遊或其他休閒活動，偶有發生深夜遊蕩、流連網咖、涉足不當出入場所、吸毒、危險駕車、網路性交易等，為了導正部分青少年偏差行為，警方持續以「暑期保護青少年—青春專案」為主題，規畫推動促進青少年身心健康，導正偏差行為各式活動。
另龍潭警方也利用舉辦活動的機會，對在場的民眾宣導有關犯罪預防知識，讓青少年飆體力不飆車，期盼有效遏止暑假青少年犯罪。
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