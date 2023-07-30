大新營區的資深議員蔡育輝（左）答應全力助選，並允諾出任周宏昌（右）的競選團隊總幹事。（張毓翎攝）

國民黨祕書長黃健庭（右二）今天南下，與國民黨台南市黨部主委林進旺（右一）帶著周宏昌（左二）拜訪基層要角。（張毓翎攝）

下屆立委選舉，台南市第1選區民進黨已完成布局，由現任立委賴惠員拚連任，國民黨最近也確定人選，將提名前台南縣議員程雅雲兒子周宏昌，最快8月2日國民黨中常會通過後公布。

國民黨祕書長黃健庭、國民黨台南市黨部主委林進旺30日帶著周宏昌拜訪基層要角，其中大新營區的資深議員蔡育輝答應全力助選，並允諾出任周宏昌的競選團隊總幹事。蔡育輝說，國家經濟在民進黨執政下，前途堪慮，不希望再讓民進黨一黨獨大，國民黨有年輕人願意站出來，他會力挺到底。

初試啼聲的周宏昌，現年46歲，台大公衛系畢業，目前是一家生技公司的執行長，形象清晰，他的母親程雅雲出身白河區，曾經擔任2屆的台南縣議員；據悉，周這次出來選，也是在林進旺、程雅雲牽線下促成。

周宏昌說，民進黨執政下，太多意識戰、口水戰，很多立委講得政策，最後都沒有兌現，他看到過去4年溪北地區年輕人的就業市場萎靡不振，因此，未來推出的政見，將會著重在如何讓溪北地區的經濟更好，使年輕人可以返鄉就業及創業。

黃健庭說，周宏昌豐富的學經歷，可以在這個選區好好發輝，對於國民黨來說，有這麼一位年輕新血願意投入艱困選區，令人十分振奮。國民黨在台南不應該一席立委都沒有，對地方不是好事，這次經過主委和程議員接洽，宏昌為家鄉打拼，國民黨很樂見。