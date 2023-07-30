民進黨總統參選人賴清德愛將、民進黨客家事務部主任蔣絜安近日遭踢爆，台大國發所碩士學位論文涉及抄襲，經台大調查，認為蔣論文抄襲且情節重大，撤銷學位。賴清德29日對此回應表示，對於學倫高標準民進黨從未改變，並強調既然台大已經做成決定，蔣絜安不僅接受也已經遞出辭呈，他也批准，這是民進黨的標準。粉專「政客爽」吐嘈，行政院副院長鄭文燦同樣涉抄襲被撤銷國發所學位，直酸「又在內鬥抓到了！」

蔣絜安28日在臉書發表千字文聲明，點名控訴遭論文代筆槍手、前客家事務局的機要祕書薛雲峰恐嚇、威脅、情勒，道歉及辭職則寫在最後一段。隨後薛雲峰也在臉書反擊，並加碼爆料被蔣職場霸凌等情節，引發網路熱議。

賴清德29日被媒體堵訪時表示，民進黨對於學倫的高標準不會改變，既然台大已經做成決定，蔣絜安不僅接受也已經遞出辭呈，他也批准，這是民進黨的標準。至於媒體追問，是否擔心仍有未爆彈？賴清德則笑而不答。

針對賴清德回應蔣絜安辭職，喊出「這是民進黨的標準」，政客爽今(30日)在臉書發文附圖開酸，圖中鄭文燦被點名也曾被檢舉論文抄襲，遭台大撤銷國發所碩士學位。政客爽還留言虧「完了完了，清德逼宮了！吼，又在內鬥抓到惹～！」

網友表示「民進黨官員特色之一，臉皮要夠厚」、「在西方國家這樣的人會被人民唾棄，很難繼續在政壇」、「人家燦燦是英系代表怎可輕易辭？反正全黨都不要面皮了」、「雙標是民進黨的標準，沒毛病」、「民進黨標準就是有台灣價值就好，就算是違法亂紀一樣仕途高升」。