從服裝到鞋子，「芭比」真的全身上下都是CHANEL，足見她有多愛這牌。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

香奈兒心型菱格手拿包也因為電影上映後，詢問度激增。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

瑪格羅比在真人芭比系列電影中，相當傳神的演活了芭比神韻。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

今夏大熱電影《芭比》（Barbie）上映後在台引起一陣旋風，也引發許多女權主義相關討論議題，社會運動議題暫且按下不表，但實話說，《芭比》的粉紅色世界觀，在現今這個世代也續命了美泰爾旗下的芭比角色。

而片中主演芭比的瑪格羅比（Margot Robbie）亦同時身兼香奈兒品牌大使，她也非常盡責的將香奈兒引入芭比世界中。「你會發現很多香奈兒，芭比最愛香奈兒了！片中我有幸穿上多套由香奈兒精心設計的服飾。芭比的心態是所有的飾品配件她都要擁有，好比說她一定會戴上帽子或蝴蝶結，還有耳環和飾品。

這些飾品是絕對的誇張搶眼，像大項鍊和大耳環。而帽子從來不是為了遮陽，而是另一項配件，還有包包、鞋子，全部都要！真的太好玩了。」在外媒6月的瑪格羅比專訪中，她這樣如實的評價自己主演的芭比角色。

而在片中亦有五套登台造型，是由香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）歷年來設計的服裝找出芭比脈絡，由電影服裝造型師賈桂琳杜倫（Jacqueline Durran），從高級時裝、Coco Beach度假系列、Coco Neige滑雪運動系列中找出最符合芭比粉的造型，再搭配芭比最愛的愛心造型菱格紋包款，搭配各式粉紅色飾品，完美呈現《芭比》的時尚美學。