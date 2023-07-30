中職2023年全壘打大賽因雨濃縮為1天，最終由統一獅林安可以8轟奪冠，以7轟之差擊敗隊友蘇智傑，奪下全壘打王大賽冠軍，而這次負責幫忙餵球的是隊友陳傑憲，能夠奪冠林安可笑說風幫忙很多，「也證明傑憲丟得很準，我才能打這麼多支。」

今年全壘打大賽取消預賽，8位球員直接進行決賽以支數分勝負，打頭陣的富邦悍將高國輝敲出5轟，吉力吉撈・鞏冠2轟、蘇智傑7轟、福來喜4轟、劉基鴻4轟、林安可8轟、林智勝1轟，壓軸的江坤宇則是1轟難求。

林安可前7球都沒能把球打過全壘打牆外、幾乎都是滾地球，餵球投手陳傑憲一直對他喊話，要他往上打，兩人經過磨合、調整後，林安可開始展現全壘打王本色，最終敲出8轟，拿下今年全壘打大賽冠軍。

林安可坦言，剛剛練習時狀況其實很不好，因此沒想過能拿冠軍，「剛開始打不出去的時候當然會覺得慌張，想說：『完了！該不會1支都打不出去吧？』。」，後來首轟出爐後也越打越順，「風幫很多忙啦！當然還有為求這位，餵得很不錯。」

一旁的陳傑憲補充說：「這個故事告訴我們，練習很重要，因為我們都沒有練習所以需要30秒左右去磨合，但也是他調整得很快才會有這麼好的成績，歸功他我才能在這裡受訪。」

談到選擇陳傑憲擔任餵球投手的原因，林安可很直白的說：「一開始聯盟在問我要選誰，一時想不到，剛好那時候講到傑憲，就打電話給他。」陳傑憲還原當時接到電話的內容：「他說大哥，我有事要麻煩你，你先答應我。我當然要答應，安可一直都不是為了名氣，志在參加、享受過程，他也做到了。」

被問到「冠軍組合」未來是否再攜手參戰？陳傑憲表示，如果未來第2次又拿冠軍，代表我們很強；林安可則說：「或者下次球迷投票給他，然後換我餵球。」