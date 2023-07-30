美麗島電子報董事長吳子嘉29日在《董事長開講》公布選7月份的2024年總統大份民調，民進黨賴清德支持度為35.1％支持，民眾黨柯文哲支持度為24.0％，國民黨侯友宜支持度為19.9％。調查期間為7月24、25日。

吳子嘉指出，柯文哲在6月的民調支持度為28.6％，7月支持度為24.0％，暴跌4.6個百分點，跌幅非常大。侯友宜在全代會過後，支持度較6月上升2.8個百分點。

民眾黨陳琬惠分析，716凱道集會現場天氣非常熱，到場的男生確實比較多，搭配之前的民調，民進黨開始認知作戰，攻擊柯文哲「仇女」。

而當被問到「2024選總統絕不投票給誰，或最不希望看到誰當選總統」，依序為賴清德29.1％、民眾黨的柯文哲17.7％、國民黨的侯友宜16.1%，換言之選民最不希望賴清德勝選。

根據《CTWANT》報導，吳子嘉表示，這代表這幾組參選人賴清德的爭議性最大，因為反對他的有3成到3成5，百分之百支持他的也有2成到2成5，所以賴清德目前就打基本盤，這是他現在的選舉策略。