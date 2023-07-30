埔里瀛海城隍廟主委潘一全邀請縣長許淑華等貴賓為全國城隍大會師遶境活動點燃第一響起馬炮。曾雪蒨攝

全國42尊城隍大會師活動今天在埔里瀛海城隍廟舉行，隨後舉行繞境埔里街頭活動。曾雪蒨攝

全國42尊城隍今天齊聚埔里瀛海城隍廟大會師，這是疫情後全國城隍廟首次聯合遶境活動，也是主辦活動的埔里瀛海城隍廟921地震後重建15週年，今天在議長何勝豐、縣長許淑華、立委馬文君等人共同點燃起馬炮後扶轎起駕，來自全國各城隍廟將爺、陣頭、藝閣陣容拚陣，在埔里街道遶境祈福，隊伍綿延超過2公里。

由埔里瀛海城隍廟主辦的全國城隍大會師活動，全國42尊城隍爺昨晚齊聚埔里，在仁愛公園舉行城隍爺賀壽晚會，今天中午更在議長何勝豐、副議長潘一全、縣長許淑華、立委馬文君及與會貴賓一起點燃起馬炮後，中午起駕繞境賜福，為這場活動掀起高潮。繞境隊伍中午沿著埔里街道，民眾沿途敬備香案祈求平安，場面盛大熱鬧。

縣長許淑華說，埔里瀛海城隍廟有300多年歷史，是埔里重要的信仰中心，在921震災受創，該廟主委、同時也是副議長潘一全號召信眾虔誠力挺下，克服困難順利重建，重建完成後本欲擴大辦理遶境祈安，但剛好遇上新冠疫情爆發，停滯3年，今年疫情一解封，就馬上籌辦全國城隍大會師的盛會，邀請全國42尊城隍爺到埔里熱鬧遶境祈安，祈求天佑台灣、守護南投，相信在城隍爺等眾神明庇佑下，埔里一定會大發展，南投縣更會平安順遂。

副議長潘一全感謝各界力挺，讓此次全國城隍大會師順利展開，他說參與這次活動的各縣市城隍爺北從基隆護國城隍、南至屏東與離島小琉球城隍、東至花蓮與台東城隍等地，不遠而來齊聚埔里，舊式希望在全國42尊城隍爺的遶境加持下，埔里能平安繁榮，南投能幸福宜居，國家能和平安定。

埔里在地立委馬文君也說，埔里瀛海城隍廟是埔里重要的信仰中心，為民眾排疑解難，庇佑地方平安，重建後適逢15周年慶，剛好又舉辦這次全國大會師，更顯意義非凡，相信透過這次遶境能護佑埔里家戶平安、繁榮昌盛、國泰民安。

全國城隍廟聯誼總會長詹鈴權也感謝縣府、縣議會、公所及各界支持，讓此次大會師活動能辦得如此盛大成功，也見證南投在地城隍爺信仰的力量，讓所有參與宮廟、信眾留下深刻美好印象。

眾人跟城隍爺團拜後，由主委潘一全帶領縣長許淑華、立委馬文君、議長何勝豐等人從瀛海城隍廟扶轎走向設於仁愛公園旁的會場，拉開全國城隍祈安繞境序幕，並由與會貴賓分次點燃3響起馬炮後，遶境隊伍於12時30分起駕，繞境隊伍綿延超過2公里，場面壯觀。