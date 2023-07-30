全國42尊城隍今天齊聚埔里瀛海城隍廟大會師，這是疫情後全國城隍廟首次聯合遶境活動，也是主辦活動的埔里瀛海城隍廟921地震後重建15週年，今天在議長何勝豐、縣長許淑華、立委馬文君等人共同點燃起馬炮後扶轎起駕，來自全國各城隍廟將爺、陣頭、藝閣陣容拚陣，在埔里街道遶境祈福，隊伍綿延超過2公里。
由埔里瀛海城隍廟主辦的全國城隍大會師活動，全國42尊城隍爺昨晚齊聚埔里，在仁愛公園舉行城隍爺賀壽晚會，今天中午更在議長何勝豐、副議長潘一全、縣長許淑華、立委馬文君及與會貴賓一起點燃起馬炮後，中午起駕繞境賜福，為這場活動掀起高潮。繞境隊伍中午沿著埔里街道，民眾沿途敬備香案祈求平安，場面盛大熱鬧。
縣長許淑華說，埔里瀛海城隍廟有300多年歷史，是埔里重要的信仰中心，在921震災受創，該廟主委、同時也是副議長潘一全號召信眾虔誠力挺下，克服困難順利重建，重建完成後本欲擴大辦理遶境祈安，但剛好遇上新冠疫情爆發，停滯3年，今年疫情一解封，就馬上籌辦全國城隍大會師的盛會，邀請全國42尊城隍爺到埔里熱鬧遶境祈安，祈求天佑台灣、守護南投，相信在城隍爺等眾神明庇佑下，埔里一定會大發展，南投縣更會平安順遂。
副議長潘一全感謝各界力挺，讓此次全國城隍大會師順利展開，他說參與這次活動的各縣市城隍爺北從基隆護國城隍、南至屏東與離島小琉球城隍、東至花蓮與台東城隍等地，不遠而來齊聚埔里，舊式希望在全國42尊城隍爺的遶境加持下，埔里能平安繁榮，南投能幸福宜居，國家能和平安定。
埔里在地立委馬文君也說，埔里瀛海城隍廟是埔里重要的信仰中心，為民眾排疑解難，庇佑地方平安，重建後適逢15周年慶，剛好又舉辦這次全國大會師，更顯意義非凡，相信透過這次遶境能護佑埔里家戶平安、繁榮昌盛、國泰民安。
全國城隍廟聯誼總會長詹鈴權也感謝縣府、縣議會、公所及各界支持，讓此次大會師活動能辦得如此盛大成功，也見證南投在地城隍爺信仰的力量，讓所有參與宮廟、信眾留下深刻美好印象。
眾人跟城隍爺團拜後，由主委潘一全帶領縣長許淑華、立委馬文君、議長何勝豐等人從瀛海城隍廟扶轎走向設於仁愛公園旁的會場，拉開全國城隍祈安繞境序幕，並由與會貴賓分次點燃3響起馬炮後，遶境隊伍於12時30分起駕，繞境隊伍綿延超過2公里，場面壯觀。
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