同時，大陸AI遊戲教育與產業聯盟專委會在29日正式成立，並將機構設祕書處設在浦東新區。浦東新區區委宣傳部副部長、文體旅遊局局長孫毓表示，AI技術給遊戲產業帶來了前所未有的機遇，上海浦東將集聚一批AI為核心的研究機構，打造AI產業高地，集聚全球頂尖科研人才，為遊戲產業提供強大的技術支持。浦東將在產業政策、營運規範、國際交流等方面，為AI和遊戲產業的發展提供大力支持。