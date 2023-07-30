同時，大陸AI遊戲教育與產業聯盟專委會在29日正式成立，並將機構設祕書處設在浦東新區。浦東新區區委宣傳部副部長、文體旅遊局局長孫毓表示，AI技術給遊戲產業帶來了前所未有的機遇，上海浦東將集聚一批AI為核心的研究機構，打造AI產業高地，集聚全球頂尖科研人才，為遊戲產業提供強大的技術支持。浦東將在產業政策、營運規範、國際交流等方面，為AI和遊戲產業的發展提供大力支持。
支持遊戲研發創新 上海浦東將投資逾100億人民幣
綜合陸媒報導，在2023中國國際AI遊戲產業大會上，上海浦東新區發表「浦東新區促進文創類互聯網平台產業高質量發展的若干政策舉措」。其中提到，五年內擬投入超過人民幣（下同）100億元，重點支持遊戲產業的內容研發和技術創新；每年將提供不少於1億元資金支持重大產業活動，對吸引進入浦東的文創活動最高給予200萬元補貼。
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