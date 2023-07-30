隨著各國陸續解封，一度遭到新冠疫情重創的全球觀光產業也迅速回溫。而在疫情期間深受南韓民眾歡迎的濟州島，卻因物價昂貴，本國遊客開始減少，但外國旅客暴增，今年1月至5月，光是中國前往濟州島的遊客就高達4萬3502人，居全球旅客之冠！

韓聯社引述濟州旅遊協會最新數據報導，今年1月至5月，造訪南韓濟州島的外國觀光客人數達14萬9908人，較去年同期增加了8倍以上。亞洲地區遊客最捧場，前5名境外遊客都是來自亞洲，除了中國觀光客人數居首之外，第2至第5分別為台灣（2萬2522人）、泰國（1萬8832人）、新加坡（1萬3487人）與日本（1萬2751人）。

台灣遊客成長速度驚人，韓聯社報導指出，台灣遊客前往濟州島的人數較去年同期（93人）暴增逾242倍。

觀光業界人士表示，隨著下半年直飛濟州島的航班增多，看好外國遊客人數持續增加，帶動主攻外國人觀光市場的賭場、免稅店等行業解凍。

不過在外國觀光客持續湧入濟州島之際，南韓民眾卻抱怨當地物價昂貴，紛紛改往鄰近的日本旅遊，認為出國觀光更加划算，讓濟州島淪為「南韓版墾丁」。

據濟州觀光協會統計，今年（截至6月28日）造訪濟州島的南韓國內觀光客人數為636萬3736人，較去年同期下滑5.4%。