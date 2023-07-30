嘉義縣長翁章梁（左二）偕漁業署長張致盛（右二）、立委蔡易餘（右）視察沿海牡蠣受到杜蘇芮颱風災損情況。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁（右）向漁業署官員簡報沿海牡蠣，受到杜蘇芮颱風災損情形。（廖素慧攝）

嘉義縣沿海蚵棚被杜蘇芮颱風打到岸邊，只剩空棚架，牡蠣災損慘重。（廖素慧攝）

杜蘇芮颱風重創嘉義縣沿海牡蠣產業，嘉義縣政府偕農委會漁業署官員今天初步勘災預估逾4成牡蠣受損，災損從5000萬元上修至7000萬元以上，蚵農抱怨颱風前風浪不大，卻受限於南部海上警報而不能及早出海搶收，造成損失慘重。

有蚵農指出，嘉義沿海地區26日僅有3、4級風，原打算當天清晨出海搶收蚵棚，但中央氣象局發布南區海上警報，以致無法出海搶收，隔天27日風勢漸強，他們眼睜睜看著蚵棚被沖得七零八落，蚵條掉光光，牡蠣泡到海水裡了。

立委蔡易餘認為，雲嘉南地區沿海面臨台灣海峽海域，中央氣象局仍採用大範圍的天氣預報，將嘉義納入屏東以北至嘉義為南部區域，對漁民而言不夠細致，氣象預報應該更「因地制宜」，讓漁民能因應天氣變化採取應變措施。

嘉義縣長翁章梁表示，牡蠣災情對於嘉義養蚵產業造成重大傷害，全台最大養蚵產業及最肥美的蚵仔就在嘉義，縣府將立即啟動相關救助作業程序，盡速安排勘災，協助漁民盡早復養、產業復建。

嘉縣府農業處表示，嘉義縣是全國最大牡蠣養殖地，養殖規模浮筏式約1萬棚、平掛式約650公頃，年產量8521公噸，占全國47.5％，此次颱風蚵棚被打到岸邊、堆疊、流失，初步估算損失逾4成、總金額約7000萬元以上，31日將出海勘災判定。