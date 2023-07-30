受暑假營養午餐停供、天氣炎熱影響，國內雞蛋正處銷售淡季，但本周蛋價依然維持40.5元產地價、50元的批發價，與上周一樣。台北市蛋商公會理事長林天來30日解釋，過去與現在環境早已不大同，不只物價上漲，飼料、人力養殖成本也在增加，蛋價已經回不去。

林天來表示，暑假期間，都會區人口往鄉下或觀光區移動，加上學生放假，雞蛋需求量降低，不少蛋農利用此時淘汰老雞，才導致本周雞蛋產量下降，價格依然維持在產地價40.5元、批發價50元的價格。

林天來指出，現在大環境與過去相差很多，飼料、人力養殖成本都在增加，蛋價已經回不去，且現在每台斤40.5元產地價、每台斤50元的批發價已接近飼養成本，不太可能再有過去的3字頭蛋價。

北部蛋商劉先生也說，現在雞蛋一箱價格約900至1000元，比起過去同期的一箱700至800元呈現上漲趨勢，主要原因是近年飼料及人力成本上漲，加上本土蛋未處於過剩狀態，才導致蛋價沒跌，但已比年初缺蛋時期的一箱破千元雞蛋好上許多。

許姓小姐則認為，在年初缺蛋時期，購買1盒10顆洗選蛋價格落在63至68元左右，近期1盒價格約55至60元，比起年初已下降許多。雖然雞蛋降價有感，但也疑惑為何早餐店等業者未同步調降雞蛋製品販售價格。

張姓小姐表示，理解蛋農飼養成本提高，導致蛋價回不過去從前，但若能讓蛋農有穩定利潤，維持良好的雞蛋供需，她可以接受蛋價微幅調漲。而且蛋價高時，也可以選擇購買豆腐、豆乾、豆漿等食物攝取蛋白質，讓市場需求降低，雞蛋價格自然會下降。