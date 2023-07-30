高市府發言人周璟瑜反擊，「別用天龍人思維看衰台北市以外的縣市」，中央建設地方，沒有顏色之分。（周璟瑜提供）

國民黨台北市士林、大同立委參選人游淑慧指出，前瞻預算中央補助地方5358億，台北市卻只獲184億元，比高雄少千億，網友開酸「親生的果然不一樣，暖男市足足多了快10倍」。對此，高市府發言人周璟瑜反擊，「別用天龍人思維看衰台北市以外的縣市」，中央建設地方，沒有顏色之分。

民眾黨主席柯文哲近日針對前瞻計畫補助開砲，直指變「錢沾」，游淑慧也加入戰局，她透過臉書指出，台北市獲中央補助184億元前瞻預算，比不上6都第1名的高雄市1265億元，質疑與高雄市8名民進黨立委有關，前瞻補助當然要給好給滿，截至現在為止，高雄市前瞻補助總數5358億元，拿走將近4分之1數目。

對此，高市府發言人周璟瑜今強調，中央建設地方，沒有顏色之分，高市府團隊會更加努力、專心拚市政，以加速落實各項重大建設之完工效率，持續為高雄市民爭取更多福祉。

對於游淑慧質疑「前瞻經費台北比高雄少了千億元」，周璟瑜強調，中央建設地方，不分顏色，議員質疑前可先捫心自問，過去國民黨執政時期的中央政府，是否對地方建設考量過度重北輕南？導致現在台北市建設發展，進步幅度遠超過其他縣市。

周璟瑜提到，如今高雄好不容易因應國際局勢，力拚產業轉型發展，獲中央支持，市府團隊理應全力以赴，努力拚建設逐一到位，滿足市民朋友們的期待，讓高雄未來變得更好。

周璟瑜重申，議員關心預算之時，不應扭曲前瞻計畫的用意，更別為了選舉，以天龍人思維及眼光，看衰台北市以外的縣市，批評南部縣市的努力。

民進黨立委賴瑞隆也指出，前瞻基礎建設是為了平衡國土區域發展、改善長年「重北輕南」弊病，重工業過去將公司登記在台北，「汙染留地方，稅金繳中央」，直到民進黨執政後才開始尋求解決，這都是民進黨在承擔國民黨沒做到的事情，呼籲政治人物不要「從台北看天下」，阻礙全台地方建設發展。

民進黨高市議員林智鴻反酸，從游淑慧的質疑看來，不僅不懂「前瞻計畫」平衡城鄉差距的本質，也如井底之蛙般對其他縣市亟需經費充實基礎建設的現況一無所知，呼籲游淑慧乾脆「棄藍投白」不要留在國民黨當柯文哲的「內應」。