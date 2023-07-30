許多人都會在美式賣場好市多購買日常生活用品。一位女子表示，她平時喝咖啡時都是使用星巴克早餐豆，近日嘗試秋季限定咖啡豆後，覺得咖啡香氣很足，入口時有淡淡果香，多喝幾口更有類似香料的味道，「真的好好喝」，讓她大讚愛喝美式咖啡者不要錯過。不過許多老饕指出，星巴克咖啡豆的瑕疵豆比例很高，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她平時喝咖啡都是用星巴克早餐綜合咖啡豆，特價時還會多塞幾包，近日發現好市多引進了秋季限定咖啡豆後忍不住買來嘗試看看；原PO分享飲用心得，「香氣很足，剛入口的時候有淡淡的果香味，多喝幾口會喝到很特別、像香料的味道，真的好好喝」，同時原PO覺得該款咖啡豆最好單喝，比加牛奶更順口，「愛喝美式的不要錯過～」。

對此，許多人紛紛回應，「之前喝過真的蠻香的，好喝」、「星巴克的季節豆風味都不錯」、「春季跟秋季限定我們都會買來喝」、「這款不錯喝欸，每次看到都會買一下」、「有限定豆我也會買限定豆，換換口味還不錯」。

不過也有老饕不推薦，「到底為何要花錢買瑕疵豆比例很高的東西…」、「買過幾次，後來就跟老婆說，下次再因為袋子很漂亮就買星巴克季節豆，就當場用右勾拳打醒我」、「這包瑕疵豆真的超高，快半包都瑕疵，挑的超生氣！」、「這品質根本不會想買」。