中和河堤出水口驚現男浮屍 警消下船艇打撈中 18:072023/07/30 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中和區恐龍公園旁河堤浮屍，目前正在處理中。（示意圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今30日下午16時45分許，新北市中和區河堤恐龍公園出水口，民眾發現一具男浮屍，在河中漂浮，趕緊向119報案。警消獲報趕抵現場，發現男子已經明顯死亡，立刻派救生艇下水打撈，目前仍在打撈中，至於詳細原因還待警方調查釐清。 翁自摔躺窪地一整夜 警消趕在颱風前找到人 北投加賀屋施工傳意外 2電梯工人1死1昏迷 天使輪沉沒貨櫃威脅航行 明出動秘密武器搜索 #打撈 #警消 #發現 #出水口 #河堤 也許您會感興趣 推薦閱讀 8旬翁凌晨負氣出走 下午被發現陳屍新威大橋下 18:462023/07/28 社會 世界警消運動會傳佳績 北市女警王令樺「披國旗」奪雙金 12:532023/07/30 體育 淡水男子陳屍田邊水溝 警拉封鎖線調查 19:092023/07/28 社會 新店男子全身火倒地打滾哀號 警方調查釐清身分原因 23:232023/07/29 社會 環河南路大樓磁磚掉落 2議員到場關切 13:512023/07/26 社會 世界警消運動會國旗遭阻 鄭文燦：非正式儀式都可拿國旗 13:382023/07/30 政治 警政署遭爆阻選手持旗 林右昌指示代表團：把國旗拿出來 23:262023/07/29 政治 旅館水壺內驚見內褲、浴巾沾髒物 她氣炸退房業者反擊了 07:402023/07/28 社會 雲林阿公騎4、50公里到嘉義 離奇陳屍在沒有水的水溝裡 15:582023/07/27 社會 天使輪仍有貨櫃擱淺南星灣 海象不佳先暫停打撈作業 12:212023/07/27 生活 男騎重機追撞工程車 臟器外露慘死路旁 09:172023/07/30 社會 台中9人下班受困悶熱電梯 警消馳援1小時後全員救出 16:112023/07/26 社會 老翁氣喘吁吁疑不適 員警關心才發現另一狀況 19:032023/07/28 社會 發現農損立即拍照！周春米籲善用「這APP」完成災害申報 13:532023/07/29 政治 北市信義分局警務員寢室身亡 初步調查原因曝光 12:392023/07/26 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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