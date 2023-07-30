今30日下午16時45分許，新北市中和區河堤恐龍公園出水口，民眾發現一具男浮屍，在河中漂浮，趕緊向119報案。警消獲報趕抵現場，發現男子已經明顯死亡，立刻派救生艇下水打撈，目前仍在打撈中，至於詳細原因還待警方調查釐清。