今30日下午16時45分許，新北市中和區河堤恐龍公園出水口，民眾發現一具男浮屍，在河中漂浮，趕緊向119報案。警消獲報趕抵現場，發現男子已經明顯死亡，立刻派救生艇下水打撈，目前仍在打撈中，至於詳細原因還待警方調查釐清。

翁自摔躺窪地一整夜 警消趕在颱風前找到人
北投加賀屋施工傳意外 2電梯工人1死1昏迷
天使輪沉沒貨櫃威脅航行 明出動秘密武器搜索
#打撈 #警消 #發現 #出水口 #河堤