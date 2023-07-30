有些人面對感情從來沒有模糊空間，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座面對感情最極端，一旦愛上就會深愛，為了對方粉身碎骨也無怨無悔；不過情感消逝後，就變得冷酷絕情，和對方形同陌路。

▍天蠍座

天蠍座面對感情最為極端，愛恨分明的他們不輕易交付真心，所以一旦陷入戀愛之中，就會用盡全力去愛著對方，就算為了另一半粉身碎骨也毫無怨言。不過面對感情失意，他們會需要很長時間的療傷期，並且把自己隔絕在世俗之外，不讓任何人接觸到自己，即便分手後還眷戀著對方，傲嬌的天蠍也絕對不允許自己吃回頭草，甚至和前任老死不相往來。

▍牡羊座

牡羊座個性相當衝動，一旦決定了就會勇往直前，非把心儀對象追到手不可；不過牡羊若是提出分手，一定是經過深思熟慮後的結果。相較於戀愛時的呵護備至和激情四射，變了心的牡羊，翻臉就像翻書一樣快，不僅耐心全失，也會立即疏遠對方，就算另一半急於求和，牡羊也無動於衷。

▍獅子座

獅子座情感濃烈，不懂得隱藏愛意，內心有多愛對方就會全部表現出來，生怕有任何遺漏，就算另一半做錯了什麼，獅子也十分護短，總是二話不說力挺到底。不過一旦分手，高傲的獅子礙於面子，會毫不留情地放下這段感情，態度轉變之大，在外人看來不免覺得太過鐵石心腸。