隨著謝立功宣布不爭取參選立委，基隆市立法委員選舉形成「三腳督」局面。圖為民進黨提名的鄭文婷。（張志康攝）

隨著謝立功宣布不爭取參選立委，基隆市立法委員選舉形成「三腳督」局面。圖為無黨籍的王醒之。（張志康攝）

民眾黨前祕書長謝立功30日下午宣布不繼續尋求參選2024年基隆市區域立委選舉，若沒有意外，基隆市立委選戰將形成國民黨提名的林沛祥、民進黨提名的鄭文婷，與無黨籍的王醒之三人的「三腳督」局面。

對於謝立功的退選，林沛祥表示，他尊重謝前祕書長的發言，參選是每個公民應享有的權利；他強調他會繼續努力、傾聽基層民意、把基隆人的心聲及需求帶進中央。

王醒之則是表示可惜，他說，謝立功也參與過反四接填海造地的議題，即使不參選，相信會繼續與基隆人在守護外木山努力。王醒之說，目前三強鼎立的局勢已經成形，基隆人也不再像過去一樣看黨含淚投票，打破世襲或財團綁架的政治局面，選出真正能代表基隆人的立委。

基隆市的政治格局一向是藍大於綠，一般預期隨著去年九合一選舉中，謝國樑代表國民黨重新取得基隆市的執政權，明年1月的立委選戰中，國民黨也很有機會取得這一席立法委員的席次。

另一方面，民進黨提名基隆市議會民進黨團總召鄭文婷參選立委，近日基隆市民進黨的政治人物也針對基隆市政府的相關施政爭議，包括市府組織改造、謝國樑座車違停等事件，開始了密集的攻勢；日前市議員呂美玲的失言事件，更形成了幾乎「密集轟炸」的攻勢，都有著為立委及總統選戰「練兵」的態勢。

不過，由於無黨籍前基隆市議員王醒之的參選，也為基隆市立委選情投入變數。王醒之是前民進黨祕書長王拓的兒子，長期關心社會運動，在上屆市議員任期內，他在環保、原民、勞工等社會議題都多有著墨。

由於藍綠兩黨這次的立委提名人選，都經過一些波折，不見得能為其支持者所接受。王醒之提出的「議題政治」路線，也可能會吸納部分「討厭民進黨、對國民黨失望」的民眾，甚至是不滿藍綠提名人的藍綠支持者。

隨著基隆市立委選舉「三腳督」態勢成形，接下來基隆市的立委選戰，將會在各種議題上，呈現更多元的面貌，至於選民埋單與否，就有待觀察了。