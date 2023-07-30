2023年中職明星賽「全方位打擊王」最終由壓軸登場的中信兄弟左投呂彥青以7分奪冠，1分之差險勝味全龍趙璟榮，他也給自己打了100分的成績，並歸功提供裝備的陳傑憲、范國宸幫忙才能拿下這座冠軍。

全方位打擊王由明星隊、中華隊各派3名投手出來參賽，打頭陣的江國豪3分，依序德保拉2分、陳克羿5分、黃子鵬5分、趙璟榮6分，壓軸登場的呂彥青頂住壓力，以1分差險勝。

「不錯啦！都有再自己掌控之內。」呂彥青本來以為自己有可能會打不到球，沒想到一舉奪冠，也給了自己滿分100分的成績。

呂彥青還歸功出借裝備的明星隊隊友們，「拿（陳）傑憲的球棒，因為他是球棒控制王，跟（范）國宸借打擊手套，想說他比較有力。」

壓軸登場是否比較有利？呂彥青卻認為壓力反而越來越大，「本來想說前面國豪、保拉打那樣不會有壓力，結果後面登場的越打越好，壓力就更大。」看到呂彥青拿下全方位打擊王，路過的王威晨也大喊「二刀流」，但他認為，未來若還能參加這種趣味項目，自己大概只剩打準能參加而已。

而與陳克羿同為5分的黃子鵬則說，上去打擊前隊友們都有傳授「秘笈」，「阿立（林立）就跟我說打平或打滾地球就好，自己的隊友當然要相信他。」

黃子鵬笑著說：「我還有拿詹子賢的神棒、張志豪的神套（打擊手套）。」他透露，這是自己「厚著臉皮」去借的，「借完後覺得這身裝備很厲害。」