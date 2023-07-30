中非共和國今天舉行公投，選民將決定是否支持一項新憲法，允許總統圖瓦德拉在這個經歷了多次政變的國家尋求連續第3個任期。

法新社報導，圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）在2020年贏得可執政至2025年的第2個任期。那次投票曾因武裝反叛團體數次攻擊而受到干擾，同時他也必須克服有關舞弊的指控。

圖瓦德拉的對手指控，在俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）日益明顯的保護下，圖瓦德拉想成為「終身總統」。瓦格納集團在2018年首次部署於中非共和國。

擁有550萬人口的中非共和國是世界上最貧困的國家之一。

投票於當地時間上午6時（台灣時間下午1時）開始、下午4時結束，約有190萬人被通知投票。

根據國家選舉機構，初步結果預計在8天後才能公布，而中非共和國憲法法庭將於8月27日公布最終結果。

擬議的新憲法將把總統任期從5年延長至7年，並廢除兩屆任期的限制。

民調顯示，「同意」陣營有望取得勝利。

國民議會副議長恩加馬納（Evariste Ngamana）告訴法新社：「我們知道『同意』陣營將會獲得勝利，但我們將重點放在參與上。」

主要反對黨、公民團體和武裝反叛分子皆呼籲選民抵制這次公投。

反對派尤其對缺乏最新的選民名冊表示抗議，並指出負責保證自由公正的選舉機構並不獨立。

在中非共和國首都班基（Bangui），約2000名至3000名「同意」派支持者28日參加了最後一次集會，試圖爭取更多對這項提案的支持。

但觀察家表示，這次公投可能不會引起大眾的興趣。

國際危機組織（International Crisis Group）分析家布塞爾（Charles Bouessel）表示：「大多數的中非共和國人民都在艱困的經濟和安全環境中掙扎求生，他們無疑還有這次公投之外的其他優先事項。」

布塞爾指出：「這次公投只會動員那些與當權者有密切關係的人，很少其他人會參與。」