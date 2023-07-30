42歲女星隋棠與老公Tony結婚多年，育有2子1女，一家五口生活十分幸福。日前，隋棠夫婦在工作之餘，全家一同飛往夏威夷旅遊，並在社群上PO文，曬出多張美照。誰料，相關貼文卻遭到網友寫下：「深度旅遊不該發文」等字句，而隋棠對此也高EQ回應了。

隋棠日前飛往夏威夷旅遊，並在社群上更新貼文，和粉絲們分享一路上的見聞感悟。誰料，因為該則貼文中寫下諸如「我和先生都沒有做太多功課」、「微深度旅遊」等字句，遭到網友酸言酸語的寫下：「沒有做太多功課，所以旅館是當天才訂的？」、「而且如果是真的要深度旅遊，不是應該不要發FB，專心的去旅遊嗎？」

有網友認為隋棠不該發旅遊文。(圖／翻攝自隋棠臉書)

對此，隋棠首先回應住宿問題：「帶家人出門把住宿安排好事旅行最基本的責任。」此外，也對該不該發文一事表達看法，指出：「而深度旅遊的人要不要發FB也是每個人的自由與選擇，旁人沒什麼好置喙的，而我這次也是專心旅遊，回來才發。」高EQ的回應也讓不少粉絲看了紛紛狂讚。

相關留言曝光後，讓不少粉絲讚賞隋棠的高情商發言，紛紛留言指出：「感覺你的回答很高EQ，讓人看了相當舒服」、「旅行回來才發真的很厲害，這樣發文就會都是重點」、「一家人在一起都是很幸福的事情，只是想跟大家分享而已，請尊重想分享的心情。」