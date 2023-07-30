審計部最新報告指出，近年政府編列多項特別預算，至2022年底，債務未償還餘額達5兆6997億餘元，其中高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府竟給到81億元。粉專「興趣使然的路人」質疑，綠營近日想打臉前台北市長柯文哲，砲轟北市拿到上百億元補助款，但事實是北市獲184億元，佔比3.4％，是六都最後。但前閣揆蘇貞昌卻認為高雄前鎮漁港竟價值44％的台北，直酸我們政府很有錢，只是沒錢給台北人。

興趣使然的路人今(30日)在臉書發文提到，審計部最新報告指出，近年政府編列多項特別預算，至2022年底，債務未償還餘額達5兆6997億餘元，在野痛批「債留曾孫」，其中高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府竟給到81億元。

興趣使然的路人指出，位於高雄的前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁港基地，產值有3百多億元，但啟用已逾50年，在蘇揆支持下，編列81億元經費預算將要全面翻新前鎮漁港，包含漁港深水碼頭整建、翻修漁市，建設下水道系統，建設船員休憩多功能中心，所有工程預計2年內完工。

此外，針對前瞻建設計畫，民進黨立院黨團27日舉行記者會稱台北市拿到上百億元補助款，要打臉前台北市長柯文哲。豈料，審計部同日公布的前瞻計畫第三期特別預算審核報告卻指出，前瞻預算中央共補助地方5358億元，台北市獲184億元，佔比3.4％，不僅是六都最後一名；連當時三個綠色縣市雲林縣、嘉義縣都比台北還高，全國排名僅第9。

「看來行政院蘇貞昌前院長覺得高雄一個前鎮漁港，就價值44％的中華民國首都！」興趣使然的路人質疑，81億整修漁港到底是要蓋些什麼東西呢？6.75個建築廢棄物掩埋場嗎？我們政府很有錢呀，只是沒錢給你們這些住天龍國的同路人。