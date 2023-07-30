一度讓陸媒與中國軍事迷極度興奮伊拉克採購12架梟龍戰機案，近日又出現戲劇化的逆轉。據阿拉伯聯合大公國媒體報導，伊拉克政府已對媒體透露，該國空軍已決定拒絕採購中巴聯合研製的梟龍（巴基斯坦為稱雷電JF-17）戰機，主要原因在於伊拉克國防部長換人，此一情況與數年前阿根廷採購梟龍戰機卻又反悔的情況頗為相似。

從去年初傳出伊拉克引進中國與巴斯斯坦聯合研發的梟龍戰鬥機後，陸媒與外媒都熱烈議論這項中巴合作武器交易對全球軍火市場與地緣政治的影響。今年7月初包括巴基斯坦媒體在內的多家外媒報導，聲稱梟龍軍售案已經敲定，伊拉克將採購12架，交易案將包括戰機上使用的空對空導彈等武器，總金額達11億美元，當時還有另一說法稱包括武器裝備與維護零件在內的交易總額為18億元。

《騰訊網》近日引述總部設於杜拜的《阿拉伯商業周刊》（Arabian Business）

指出，伊拉克採購梟龍戰機定案的消息才傳出十多天，卻又出現逆轉。該媒體在網站發布消息稱，伊拉克空軍已決定「拒絕」採購中巴聯合研製的梟龍戰機。

報導說，去年伊拉克提出的梟龍戰機採購案並未通過政府財政審核，因此計畫延後到2023年，但原本推動採購梟龍的伊拉克原國防部長阿納德（Juma Inad）在去年底已經辭職，繼任的塔比特．阿巴西（Thabit Al Abassi）則暫停了梟龍戰機採購計畫。

《騰迅網》指出，梟龍戰機採購出現逆轉的劇情看起來相當熟悉，在此之前阿根廷對梟龍戰機也是考察多年，甚至12架梟龍總值6.64億美元的初步合同都已擬定，但最終阿根廷還選擇停止引進，整個經過與這次伊拉克停止引進梟龍極為相似。伊拉克決定暫時停止引進梟龍，可能的原因是出於資金壓力，未來梟龍戰機出口伊拉克的管道並沒有完全封死，仍然還有機會。

報導認為，阿根廷引進梟龍一波三折，伊拉克也重演採購案逆轉，顯示梟龍戰機在國際軍火市場上銷售確實是障礙重重。一般國際軍火交易中途變卦也是司空見慣，例如印度採購法國飆風戰機數量砍掉7成多，埃及後悔拒絕俄羅斯24架已完成的Su-35戰機交貨，最知名的則屬澳大利亞向法國採購12艘潛艇的已案案交易遭美英兩國攔截等等。

陸媒雖然一再吹捧梟龍戰機的性能，但環顧目前國際軍火市場，輕型戰機的競爭非常激烈，3代與4代的優秀戰機競爭者極多，梟龍要在國際市場開闢出一條路來還有相當的難度。梟龍戰機主要是中國為巴基斯坦空軍研發的，中國空軍並沒有裝備，要藉著中國的影響力來推動梟龍的銷售，確實是困難重重。