今天下午近5點左右，台南市東區、仁德區成功里成功一街與二空新城大樓，有2590戶突然無預警停電，經當地的成功里長鄭晴而緊急通知台電搶修後，大約50分鐘即全數恢復供電。至於停電原因，台電表示，係因雷擊造成避雷器不良，引發饋線跳脫。

傍晚4點59分左右，仁德區成功里成功一街1巷與2巷間的電箱，不知何故突然傳出爆裂聲，進而造成附近的東區及仁德區成功一街、二空新城大樓住戶受影響停電。里長鄭晴而發現後，立即通報台電搶修。

台電台南區營業處表示，停電區域為東區、仁德區二仁段、二空段、二空路、大同路三段、仁和里、仁和里仁愛、仁愛里、仁愛里仁愛、牛稠子段、牛稠段、生產路、成功一街、成功里、和愛街、東智街、虎山段、長東街、保仁路、保生路、保華路、崇元一街、崇德二十七街、崇德二十六街、崇德三十一街、崇德三十二街、崇德三十街、崇德路、新都心段、德東街、德高段等一帶，經搶修後，下午5點07分先復電897戶，下午5時48分已全數復電。