綜合媒體報導，勒梅爾表示，為與中國建立平衡的貿易關係，法國需要向中國出口更多商品，例如法國化妝品等產品，目前法國正為實現更好中國市場准入條件鋪平道路。

同時，勒梅爾指出，反對各國與中國脫鉤的想法，歐洲、中國與美國之間不存在脫鉤的可能性。

勒梅爾29日與中國國務院副總理何立峰共同主持第九次中法高級別經濟財金對話，勒梅爾當時也表示，法國歡迎中國投資者，特別是在電動汽車、電池和能源轉型領域。何立峰則指出，中國願與法國進一步加強政策溝通，深化務實合作，密切國際與多邊事務協調。