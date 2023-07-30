當代義式料理餐廳PASTAIO以匠人製作多元口味的新鮮手工義大利麵及融合亞洲元素的創意義式美饌受到網友關注。(PASTAIO提供)

「森川丼丼」向來以餐點浮誇出名，全台首創的「巨大野鰻握壽司」，一貫握壽司擺上一整尾高級鰻魚。(森川丼丼餐飲集團提供)

人氣日料店「森川丼丼」為了對抗炎熱天氣而打造出「中華川麻辣」系列新品。(森川丼丼餐飲集團提供)

「排山倒海丼」選用帶鮮美油花的1855美國特級安格斯牛小排，再附上滿滿的鮭魚卵，視覺驚人。(森川丼丼餐飲集團提供)

「森川海景丼」是老顧客必點品項，一碗吃得到鮭魚、鮪魚、旗魚等12種生猛海鮮。(森川丼丼餐飲集團提供)

今年夏季高溫頻頻拉警報，酷熱難耐的氣候，容易讓人食慾不振。義式料理餐廳PASTAIO攜手人氣義大利冰淇淋品牌Double V，推出夏季限定「義式千層麵冰淇淋」，以獨家創意冰品消暑。而「森川丼丼」日料餐廳則端上麻辣帶勁的肉品與丼飯，業者試圖「以暴制暴」，利用滿滿的辣度來驅趕暑氣並達到開胃效果。

當代義式料理餐廳PASTAIO自2020年於台北東區開業後，以匠人製作多元口味的新鮮手工義大利麵及融合亞洲元素的創意義式美饌擄獲消費者味蕾。為了在夏季帶給消費者獨特驚喜的清涼美味，特別與知名冰品品牌Double V合作，融合義大利經典千層麵與義式冰淇淋元素，顛覆味覺想像推出「義式千層麵冰淇淋」，濃郁沁心滋味，為盛夏注入清涼香甜。

獨創的「義式千層麵冰淇淋」結合PASTAIO自製可可麵，與Double V特製的雞蛋牛奶冰淇淋層層堆疊，夾層擠入番茄莓果醬增添酸甜果香，並於麵皮及冰淇淋間撒上可可粉交織濃醇滋味，頂層覆蓋薄脆派皮，灑糖炙燒增添焦糖甜香，酥脆卡諾里穿插各層增添脆口；新品巧妙結合千層麵皮、番茄紅醬、蛋奶等義式千層麵元素，入口層次豐富、沁涼甜蜜。「PASTAIO X Double V義式千層麵冰淇淋」即日起起於PASTAIO光復、內湖、新店三店同步上市，每份售價350元，夏季限定供應。

被網友譽為「浮誇系」的人氣日本料理店「森川丼丼」，為了對抗炎熱天氣而打造出「中華川麻辣」系列新品，利用花椒自身麻辣的特性勾出客人的食慾。業者以花椒搭配嚴選中藥調製，近期推出「中華川麻辣」系列新品，包含單點的中華川麻搪揚雞、中華川麻手羽先搪揚，以及丼飯系列的中華川麻辣牛／豚丼、中華川麻搪揚雞丼，更有將川麻、原味兩種口味的雞翅作為主角，搭檔丼飯的全新創意料理「雙味插翅難飛丼」，噴香麻辣讓人聞到味道就開始分泌唾液，食慾瞬間被打開。

「森川丼丼」向來以餐點浮誇出名，其打造出全台首創的「巨大野鰻握壽司」，在握壽司米飯上霸氣擺放一整尾經過繁複程序處理的高級鰻魚，令人印象深刻；另一款「排山倒海丼」，更是浮誇到讓人想尖叫，業者選用帶有鮮美油花的1855美國特級安格斯牛小排，鋪在撒滿蔥花的白飯上，滋味鹹香鮮美的鮭魚卵，直接在丼飯上淋好淋滿，牛肉軟嫩海味爆棚，廣受品牌粉絲喜愛。而「森川海景丼」也是許多老顧客必點品項，一整碗丼飯網羅鮭魚、鮪魚、旗魚、鯡魚卵、天使紅蝦等12種生猛海鮮，滿滿的海鮮盛宴，一口下去鮮味盈滿口腔，適合炎夏享用。