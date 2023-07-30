台北市政府兵役局長李治安代表市長蔣萬安於率市府同仁，偕同台北市軍人服務站長吳遠里，前往大直福西營區慰勞接受教育召集的憲兵後備弟兄，表達關懷並致贈慰勞金，全程由憲兵第202指揮部副指揮官蔣桂傑、憲兵裝步第239營副營長劉晉安及士林憲兵隊隊長葉桓德等人陪同，期間受到召員們熱情歡迎，氣氛溫馨熱絡。

李治安表示，目前正值盛夏，天氣炎熱又挾帶風雨，蔣萬安特別請兵役局前來慰問並轉達，在酷熱多變的環境下進行訓練十分辛苦，大家訓練時務必要注意安全，隨時補充水分預防中暑，並準備冰涼的豆花為召員消暑。

蔣桂傑說，台北市憲兵首要任務就是戍衛首都與協助治安維護，未來會持續支持市府推展各項市政工作。

李治安對召員能在22至28日間，暫時放下一周的工作，離開職場與家庭來參與召訓，積極投入訓練、重拾戰技，用行動來支持國家政策及守護家園的精神，致上最高敬意。

他表示，不論國家情勢如何，都要做最好的準備，儲備實質戰力以肩負起「保國、保鄉、保家、保產」使命，為國防安全建構穩定基石。

他指出，國軍與後備軍人一直是協助防災救災不可或缺的重要力量，近日剛好也是國軍年度重大漢光演習期間，非常感謝他們犧牲奉獻的付出，為守護台北家園而努力，並祝福接訓單位年度召集工作均能順利圓滿。