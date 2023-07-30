南投縣長許淑華強調2024總統大選一定支持黨提名的侯友宜市長。曾雪蒨攝

全國42尊城隍大會師今年輪到百年瀛海城隍廟主辦，主辦單位邀請不分黨派代表出席抬轎、點起馬炮，讓2024總統大選南投縣長許淑華、立委馬文君挺誰議題再受矚目。許淑華、馬文君今天面對媒體詢問，都異口同聲強調「我一定是支持我們國民提名的侯友宜市長！」

許淑華表示，全國城隍廟大會師是全國性宗教盛事，尊重廟方邀請各界代表前來，不分政黨，只要有人來到埔里我們都表示歡迎，她並強調「我們不需要預設敵人，應該集結各友善力量，加速整合非綠聯盟，才會有更好的結果。」

許淑華指出，身為地方父母官，即使是民進黨籍的代表下來，她也會親自接待，更何況全國城隍大會師活動是主辦廟方邀請的，我們都是一起參與地方盛事，相信中央黨部可以理解在地方服務的立場，「最主要的是總統部分我們一定會全力支持侯友宜市長！」也希望黨部能盡快加速黨內或跟友黨整合非綠聯盟，更加友善並與每個友人互動，這樣對未來整體大環境才會是比較友善的方向。

同樣出席該宗教活動的國民黨南投縣重要輔選力量立委馬文君也表示，全國城隍大會師是全國宗教盛事，很多重要人物都會受邀來參與，聽說民眾黨主席柯文哲市長等人都會到，她強調「黨有黨的提名人，我們都會力挺黨的總統提名人，全力以赴。」