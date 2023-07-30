宜蘭縣噶瑪蘭族協會昨晚舉行海祭。（社團法人宜蘭縣噶瑪蘭族發展協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

立法院長游錫堃今（30日）下午3時至宜蘭縣壯圍鄉參加由社團法人宜蘭縣噶瑪蘭族發展協會所主辦的奇立板部落祭典活動。（吳佩蓉攝）

原住民表演大會舞。（吳佩蓉攝）

立法院長游錫堃今（30日）下午3時至宜蘭縣壯圍鄉參加由社團法人宜蘭縣噶瑪蘭族發展協會所主辦的奇立板部落祭典活動；游錫堃說，協會的成立讓大家在民主社會自立自強，勇敢為自身權益站出來，爭取復名，而對史實的了解將成為復名的助力，勉勵原住民朋友在漫長的復名之路上繼續努力，一起打拼。

參加奇立板部落祭典 游錫堃鼓勵噶瑪蘭族人為復名努力

游錫堃今與立法委員陳琬惠、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長馬惠達、原住民族委員會委員潘明治、壯圍鄉鄉長沈清山、金車文教基金會曾清芸總幹事及花蓮與宜蘭的噶瑪蘭族各部落頭目皆出席祭典活動。噶瑪蘭族協會理事長潘子淦說，很開心院長游錫堃第二度參加宜蘭噶瑪蘭族祭典活動。

游錫堃表示，宜蘭自古即為噶瑪蘭族的活動場域，只要在宜蘭世居三代以上的宜蘭人幾乎都有噶瑪蘭族血統；早期桃竹苗地區不少原住民逐漸漢化，因此吳沙於1796年來台開拓時所率的漳州、泉州及廣粵民眾中也夾有不少已經漢化的原住民，由於當時大多人不識字，遂原住民歷史難以傳承。

他說，回憶1991年任宜蘭縣長時就代表漢人向原住民道歉，也發起噶瑪蘭人返鄉尋親運動，將花蓮、台東等地的噶瑪蘭人帶回來，期盼原住民朋友在漫長的復名之路上繼續努力，一起打拼。

沈清山表示，噶瑪蘭族協會在推動文化上不遺餘力，今已邁入第5年，壯圍亦為平地首創原民活動的鄉鎮；此園區現為縣府託管國有土地，希望交由東北角管利處做開發，讓噶瑪蘭族有場域可使用；另原民會有補助經費給原民鄉，縣內只有大同、南澳是原鄉，而壯圍有噶瑪蘭族，期盼成為原鄉，申請更多經費建設地方。