潭水亭觀音媽廟30日舉辦誼子女回娘家活動，超過500位子女回廟換絭。（潭水亭觀音媽廟提供）

潭水亭觀音媽廟30日舉辦誼子女回娘家活動，超過500位子女回廟換絭。（潭水亭觀音媽廟提供）

台中市潭水亭觀音媽廟30日舉辦誼子女回娘家活動，超過500位子女回廟換絭，為平安鍊重新繫換紅線，並親讀疏文，虔誠向觀音媽敬表孝意除。主委張煌棋說，過去傳統為了讓新生嬰兒求得福壽綿長，因此祈求觀音媽收為誼子女，在神佛庇佑下平安長大，今年邀請誼子女回娘家參加換絭儀式及闖關活動，場面盛大熱鬧。

潭水亭為慶祝觀音媽成道暨建廟222週年，舉辦「慶祝619觀音媽成道紀念嘉年華會」，其中，誼子女回娘家活動30日上午登場，超過500位誼子女回到潭水亭換絭，最年長的是74歲的劉阿月阿嬤，最年幼的是才剛出生3個多月的蔡政融。

潭水亭管理委員會從總務組長林國印、祭典組長游金隆、副組長董清鈕、文教組長吳孟芬、義工組長廖啟文、香積組長賴美娟及全體委員、信徒代表、志工等，全體總動員，當作是自家孩子要回娘家一樣，為500多位誼子女的平安鍊重新換上紅線。包括立委楊瓊瓔、市議員蕭隆澤、周永鴻、徐瑄灃及多位里長均出席共襄盛舉，場面盛大。

潭水亭主委張煌棋說，潭水亭每年在農曆6月19日觀音媽成道前夕都會舉辦慶祝活動，近年來豐富的創新活動，成為獨特的宗教嘉年華。誼子女回娘家活動超過500位誼子女參與，過去通常多由父母帶著嬰兒來廟，今年特別請誼子女親讀疏文，以自身虔誠的心，表示對於觀音媽的孝意。

文教組長吳孟芬補充，早期醫藥不發達，且沒有全民健保，父母一般求助神佛看顧孩童平安長大，因此衍伸出誼子女習俗。廟方每年邀請誼子女回廟換絭，並向觀音媽祝壽及敬表孝意。

立委楊瓊瓔也是虔誠的觀音媽信徒，她說長期以來，潭水亭的觀音媽廟就是地方重要的心靈寄託之處，而廟方藉由慶典活動傳遞觀世音菩薩的信念，不僅保留傳統，更能加入創新元素，將觀世音菩薩的慈悲轉換，讓我們每個人都平安富貴、幸福安定。

潭水亭觀音媽廟慶祝「619觀音媽成道紀念嘉年華會」，從7月30日開始誼子女回娘家、露天電影院播放及摸彩等活動，一路到8月5日觀世音菩薩成道紀念日的親子彩繪筆筒、歌仔戲觀賞等，熱鬧的活動都歡迎鄉親好朋友一同參與。