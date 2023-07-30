7月27日是韓戰停火協定生效日，北韓稱為「勝利日」，今年恰逢70周年，在上周四於平壤舉行了擴大閱兵，其間展示了一種巨大的新型水下潛航器，可攜帶核彈頭，被定名為「海嘯」(Haeil)，已告知了其設計目的，就是製造帶有放射性的毀滅式海嘯，破壞對手國的重要港口與濱海大城。

防衛部落格(Defense Blog)報導，專業研究北韓的情報網站 NK News 稱，這款水下潛航器，其實際是一種攜帶核武器的大型魚雷，目前尚不知其動力系統，但是或許採用小型化核反應爐為動力，使它的潛伏時間極長，它有足夠的電力可以自主導航，持續巡航，或在發射後中止其任務。其關鍵優勢，被認為可以長時間潛伏，在需要部署時再快速航行，使其難以攔截。

北韓官方媒體朝中社稱，在今年4月4日至7日，進行的「水下戰略武器」測試，該無人機在水下航行了1000公里，歷時71小時6分鐘，成功擊中模擬目標。

朝中社稱：「此次試驗，證明了水下戰略武器系統的可靠性，及其致命攻擊能力。」

俄羅斯在2018年首先提出水下核子魚雷，由於核武在水下引爗時，巨量的海水被迅速抬升，會形成與海嘯相同的效果，加上高熱與輻射，如果在外海不遠處引爆，可能會對海岸城市造成毀滅性的破壞，被稱為「末日海嘯武器」。