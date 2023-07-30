根據我國目前冷氣溫度規範，20類服務業之營業場所室內冷氣平均溫度不得低於26°C，不過在炎炎夏日高溫烈日曝曬下，難免讓人覺得悶熱。一位網友表示，最近幾周他在台北、台中、高雄來回跑，三地的大眾運輸工具全都搭過，「結果共同特色是，無論車廂或車站，全部不開冷氣嗎！」，直呼僅剩高鐵完全沒變，車站涼、月台涼、車內更涼，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文指出，這幾周天氣熱，在台北、台中、高雄來回跑的他搭乘各種交通工具，「結果共同特色是，無論車廂或車站，全部不開冷氣嗎！」，室外已經很熱，結果車站、車廂更是悶熱，地下的高雄捷運不開冷氣只開電扇，台中捷運因為高架橋屬半開放式，冷氣有跟沒有一樣，連一向最涼的台北捷運也變得很熱。

原PO提到，除了三地捷運以外，台鐵車廂也相當悶熱，「台鐵你便當賣熱的，車站車廂熱成這樣，到底誰吃得下？！」，不過其中也有讓原PO大讚冷氣很涼的運輸工具，「只有高鐵完全沒變，車站涼、月台涼、車內更涼，有沒有高鐵成為冷氣唯一涼心的八卦？」

對此，許多人紛紛回應，「環狀線那些站跟烤箱一樣」、「一開始從高捷開始的慢慢試驗，沒人反彈後高火也跟著實施，之後就是擴大全台？」、「到底是哪個混蛋在哪說要限溫的啦超熱」、「搞得像落後國家」、「剛入境坐機捷的外國人都熱傻了」、「去問政府，他們規定26度的」、「高雄捷運的冷氣是人多的幾大站才有強一點的感覺，其他站是弱到不行」。

不過也有人反駁，「台鐵都是開太冷被投訴」、「我這幾天搭高雄捷運有冷氣啊，你是搭平行世界的高雄捷運嗎」、「我每次坐火車都覺得超冷耶」、「台鐵跟中捷車廂有開冷氣吧」、「兩周前搭台鐵到宜蘭，車廂超冷啊」、「台鐵冷氣都超冷」。