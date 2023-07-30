國民黨提名新北市長侯友宜參選2024年總統大選。媒體人韋安透露，一位刑警女兒留言說，許多人批評侯友宜是草包、覺得他知識面不夠，不夠圓融、口才不俐落、不幽默。對此，她霸氣反擊，「只有真心願意公平直面他的人們才能知道：願意義無反顧為人民擋子彈，把自己的家人置於身後的人⋯⋯永遠不會為了求勝，把國家大事、對人民的承諾視為兒戲」。

韋安今(30日)在臉書貼文表示，侯友宜的成就，很多是用命換來的，而不是靠言辭和攀附關係。很少人能真正理解侯友宜的內心世界，只有警察的兒女們，才會體會和他們父輩一樣永遠的「侯探長」。

韋安接著指出，台灣的警察，尤其是刑警，許多都是熱血硬漢。他們少言、謹慎，但在生死關頭從不退縮。面對風言風語和抹黑嘲諷，他們習慣了不為自己講話，而且相信行動就是語言。

韋安表示，一位刑警女兒在他的臉書留話說，「看到侯友宜，就像看到他的父親，靜若處子，動若脫兔；謹言慎行，不輕諾；哪裡有需要，就往哪裡去」、「在生死間搏鬥，為弱勢、受害者討公道⋯⋯，一次又一次，走向每一個需要的角落。當一個人看盡人生百態，清楚人性善惡，知道每一個輕忽，都將可能造成無可挽回的遺憾⋯⋯，他將很難輕佻說渾話」。

該位刑警女兒更指出，許多人批評侯友宜是草包、覺得他知識面不夠，覺得他不夠圓融、口才不俐落、不幽默。她卻認為，「只有真心願意公平直面他的人們才能知道：願意義無反顧為人民擋子彈，把自己的家人置於身後的人⋯⋯永遠不會為了求勝，把國家大事、對人民的承諾視為兒戲」。