民眾黨前祕書長謝立功今（30）日晚間宣布，退出基隆區域立委選戰，交給其他有志之士，「成功不必在我」。

謝立功在臉書披露，民眾黨主席柯文哲曾當面告知，基隆區域傾向禮讓藍營參選人而不提名。加上競選過程中，竟出現了原國民黨籍市議員呂美玲的「討打」事件，且亦有傳出加入民眾黨的消息。

謝立功認為，「討打之亂」風波，若不慎重應對，將衝擊民眾黨全台選情，所以呼籲黨中央能盡快澄清。沒想到，竟然有人以為是怕呂美玲搶走立委提名，才發文「黑」民眾黨，實令人遺憾。

謝立功提到，他當初提出的「新形態藍白合」，本意是希望打造「市長藍、立委白、議長綠」的「聯合政府」，這也是符合柯主席提出的政策方向，更是對基隆發展正向助益的做法。但經歷過此種抹黑、抹綠的侮蔑事件，他絕不接受這種沒水準的攻擊。

因此，謝立功正式宣布，民眾黨基隆區域立委部分，決定交給其他有志之士，「成功也不必在我」。