泰國官員今天表示，泰國南部陶公府（Narathiwat）一處儲存煙火和爆竹的倉庫昨天發生爆炸，死亡人數已增至12人，另有121人受傷。
路透社報導，陶公府行政首長沙南（Sanan Phongaksorn）表示，陶公府宋艾哥樂縣（Sungai Kolok）慕諾（Muno）市場一座非法倉庫中存放的煙火和爆竹昨天引發了火災。泰國南部陶公府與馬來西亞接壤。
沙南指出：「有10人喪生，另外還有兩具身分不詳的罹難者遺體，已被送去進行DNA檢測。」
沙南表示共有121人受傷，其中2人傷勢嚴重，111人已出院。他也說道：「但應該不會再有人死亡。」
沙南說，倉庫周圍的200多棟房屋在爆炸中受損，365人受到影響。約19人仍住在避難所，一些家庭已搬到他們的親戚家暫住。
沙南指出，警方正在調查事故發生的原因。初步調查顯示，事故起因是倉庫在施工時，焊接鋼材不慎引發爆炸。
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