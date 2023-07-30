「太嚇人了，外送員竟然邊騎車邊揮西瓜刀…」，有民眾在社群網站PO出日前在台中馬路上拍到一名危險外送員騎機車穿雨衣，手持一把西瓜刀在空中短揮舞的影像，由於地點在台中北區，台中市二分局也立即以車追人，今（30日）下午在西屯路將還在外送的31歲王姓外送員逮捕，當場查扣一把西瓜刀和一支伸縮警棍；訊後也依法移送。

台中市警第二分局7月30日13時30分左右，在社群網站「台中南區東區大小事」上發現一則引人注目的貼文。其中，一名民眾指稱前兩天遇到一位危險的外送員，並附上一段影片，顯示該名外送員騎乘機車穿著雨衣，手持一把疑似西瓜刀的刀械在空中短暫揮舞，後即收刀繼續前行。

儘管案發時並無民眾報案紀錄，但該名機車騎士的危險行為明顯危及其他民眾及用路人的安全。因此，台中市第二分局立即展開調查，藉由相關影像追蹤車號，並掌握特定對象。警方持續追查車行軌跡，最終在7月30日16時44分左右，在台中市西屯區西屯路二段101號前逮捕了31歲的王男。

王男辯稱，案發當時僅是一時興起亮刀，並無與他人糾紛。由於其行為已違反社會秩序維護法第63條第一項第一款，警方訊後也將他移送台中地院簡易庭裁處。