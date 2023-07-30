農糧署統計，縣市受損情形，以屏東縣損失3,271萬元（占30％）、高雄市損失3,065萬元（占28％）、花蓮縣損失2,738萬元（占25％）、澎湖縣損失617萬元（占6％）、雲林縣損失486萬元（占4％）及台南市損失324萬元（占3％）較為嚴重。
農糧署統計，農作物被害面積2,698公頃，損害程度20％，換算無收穫面積527公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積753公頃，損害程度14％，換算無收穫面積103公頃，損失金額3,362萬元，其次為西瓜、番石榴、二期水稻（初期）及食用玉米等。
農委會統計，民間設施估計損失金額787萬元，其中，農田流失及埋沒，估計損失金額27萬元，主因台東縣農田埋沒0.34公頃；農業設施估計損失金額159萬元，主因水平棚架網室、塑膠布溫網室受損；漁業設施估計損失金額600萬元，主因澎湖縣箱網及牡蠣平台翻覆損失所致。
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