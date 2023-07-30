景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程-核心區及漁會大樓整建。 （翻攝照片／林雅惠高雄傳真）

高雄區漁會總幹事黃昭欽。 （黃昭欽提供／林雅惠高雄傳真）

對於有立委候選人質疑高雄前鎮漁港獲81億改建經費，高雄區漁會總幹事黃昭欽受訪表示，台灣遠洋漁業排名世界前3，年產值將近300億元，當中前鎮漁港是遠東最具規模的遠洋漁業中心，更是全國停泊漁船噸級最大、漁獲量最多的遠洋漁船基地，對台灣的經濟甚至是外交有重大貢獻。

「前鎮漁港的漁獲也有供台北」，黃昭欽提到前鎮漁港從民國57年啟用迄今已經超過50年，「日本推行漁獲不落地很多年了，我們卻因為設備老舊而無法跟進，甚至漁工下船要想洗個澡都沒地方。」

黃昭欽說，這次前鎮漁港獲得時任行政院長蘇貞昌的重視決定作全面性改建，包含漁港深水碼頭整建、翻修漁市，建設下水道系統，建設船員休憩多功能中心，所有工程預計2年內完工，讓前鎮漁港追上世界一流國家的標準，是所有漁民樂見和期盼的。

這次的改建包含魚市場衛生環境改善、改善漁工生活環境，維護人權、加深漁船停泊碼頭，下水道改善強化，以及周邊道路及環境景觀改善，強化人行動線等。

黃昭欽表示，漁民討海很辛苦，希望好的政策需要被鼓勵，漁民的辛苦必須被重視，漁港的設施與環境衛生必須要強化，「台灣擁有世界一流的遠洋漁船船隊，是時候讓台灣也有一個世界一流的漁港了。」