中國大陸和全球的貨幣政策變化去年以來明顯不同步，大陸企業在岸和離岸的融資成本差距擴大，人民幣債券顯得更占優勢，在全球債券市場面臨「升升不息」的利率壓力時，陸企難得擁有較低的融資成本，但是對於債券投資人來說，並沒什麼利益可言。

法國外貿銀行東北亞區經濟研究團隊指出，今年3至6月，大陸企業在岸債券收益率從3.33％下降至3.11％；離岸融資成本從6.74％攀升至7.16％，人民幣融資對於發行人來說是具吸引力。但由於信貸需求和收入都呈現下降趨勢，企業對未來前景抱持著謹慎的態度，企業融資需求持續低迷，尤其是民營企業。

此外，該團隊統計，從貸款到政府債券，社會融資總額年增從2023年5月的9.5％下降至6月9％，反映出中國投資情緒疲軟。由於經濟活動疲軟，增長放緩，債券融資需求和市場信心可能也會相對低迷，中國債券市場反映了經濟增長乏力以及信心問題。