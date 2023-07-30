成都世大運中華健兒努力發光發熱，30日武術男子太極拳出現代表隊本屆首金，代表隊本日最晚結束的跆拳道品勢，也在混雙由徐語澤、黃品潔以6.910分奪銅，跆拳道隊也連兩天有獎牌入袋。

徐語澤、黃品潔在準決賽以第6名晉級決賽，兩人展現好默契施展訓練多時的動作，順利為中華隊再添獎牌，同日跆拳道品勢台灣男團、女團也拼進決賽，可惜男團第6名、女團第5名。

中華隊跆拳道品勢29日由胡子萱在個人項目摘銀，30日混雙添得銅牌，在中華隊目前1金4銀6銅共11面獎牌中，跆拳道隊貢獻2面。

徐語澤（左）、黃品潔在跆拳道品勢混雙奪銅。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）