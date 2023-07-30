今年與火腿隊簽下育成合約的台灣好手王柏融，在截止期限前被火腿隊轉為支配下球員，從「199」穿回旅日第1年使用的「99」號，他也在個人社群上寫下這段心路歷程，「從199到99，這些日子中每一步路都不好走，對我來說這是一個艱辛的歷練。」

旅日來到第5年，王柏融前4年一軍成績不理想，今年以育成球員身分出發，他也要力拚在轉支配下期限的7月31日前打出成績，否則今年就無法升上一軍。

趕在「731大限」前夕，火腿在今天將王柏融轉為支配下，背號也從3位數變成2位數。火腿總經理稻葉篤紀說：「我認為對柏融而言，今年是決勝負的1年，他的狀況正在轉好，雖然現在還不會立刻升上一軍，但我很期待他的打擊表現。」

王柏融也透過IG分享自己這段時間的心路歷程，他認為，從3位數變成2位數，這些日子每一步路都不好走，對他來說是個艱辛的歷練，「感謝自己的耐心與恆心，更感恩這些日子裡，給予我全力支持的每一位親朋好友與球迷，以及相信自己能做的毅力。」

「當我收到這份消息時，是感動、是滿滿的感謝，及更加無比的珍惜。」王柏融繼續寫道，「很珍惜從199到99這段日子裡發生的所有，這段日子對我來說，都是非常重要的養分。」最後他特別感謝

球團的肯定，讓他能毫無後顧之憂鍛鍊自己、成長與精進。