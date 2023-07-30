桃園市立圖書館新總館由圖書館棟與電影院棟共2棟建築構成 ，圖書館棟於去年底開幕試營運獲好評，不過電影院棟因營運商違法二次施工延宕至今，遭審計處點名，不僅影城縮水座位大減超過一半，原先可取得的綠建築黃金級標章，也因電影院棟更改室內空調噸數而降為銅級。對此館方回應，已與廠商開會決議將調整設備、增加綠化，仍以申請黃金級標章為目標。

審計處檢討，OT營運廠商未經市立圖書館完成點交、未取得建築物使用權，且未獲建築主管機關許可並發給建造執照，擅自進入影城棟破壞主要結構，在2樓樓地板開孔新設鋼柱又增建3樓樓地板，此舉顯示館方無法有效掌握營運商履約情形，廠商遭勒令停工後導致電影院棟啟用日期不斷被推延。

審計處指出，市立圖書館新總館原規畫取得「黃金級」綠建築標章，但因營運商反映影城棟用電條件難以符合綠建築節能規範，經評估後將綠建築等級從黃金級降為銅級，還需要另籌經費在圖書館棟帷幕玻璃加貼隔熱膜才能達標。

館方回應，這個月有開會討論相關補救措施，目前由電影院棟OT營運商自行委託專業綠建築顧問評估與計算，相關方案已交由新建工程處專業人士評估後續執行的可行性。新工處表示，經評估若加貼隔熱膜、調整設備、增加灌木數及綠化面積，應可符合黃金級綠建築標章，有待館方完成建置，預計明年提出黃金級標章申請。

電影院棟不只啟用日頻延後，審計處還點出，在可行性評估與招商說明會都說2至5樓的用途是電影院，預計建置8間放映廳、提供914個座位，但館方在2021年公告招商時卻未明確規範放映廳數量，又允許民間機構可在投資計畫書變更各放映廳座位數， 導致最後僅剩4至5樓設置5間放映廳、398個座位，放映廳和座位數被大幅縮減，有可能影響日後營收與政府權利金。

館方說，當時招商期間正值新冠疫情巔峰，電影院曾一度遭管制禁止營業，考量近年線上數位觀看影音模式崛起，因此調整影廳和座位數的彈性，以提升投標意願。2至3樓改為影視文創多功能空間，期待能跳脫傳統影廳，規畫VR虛擬實境、IP公仔展覽、文創商品販售等。