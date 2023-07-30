台北市教育局今年暑假舉辦「3R科技教育師生增能培訓課程」，包含AR擴增實境應用課程及XR延展實境應用課程，指導師生認識3R科技創作工具及使用方式，並實際應用AR及XR技巧。教育局表示，今年將成立STEAM及新科技發展辦公室，也會在11月「台北市112年度3R科技教育文化藝術創作競賽」。

為了讓台北市師生掌握未來新科技發展趨勢，教育局今年暑假舉辦「3R科技教育師生增能培訓課程」，主要分為「AR擴增實境應用課程」及「XR延展實境應用課程」。

教育局說明，AR課程已在17日至19日辦理，總計吸引190位師生參與，此課程涵蓋文本實作、繪本實作、影音串接製作以及互動影像製作等多元學習項目，讓學生學會運用AR技術，把虛擬物件和場景融入實際環境，讓學習過程更加生動有趣。

教育局表示，XR課程則在24日至27日舉辦，總計149位師生參加，今年度首次辦理3D數位建模系列課程內容，帶領師生創建3D物件及空間，透過精細的手繪技巧和參數調整，賦予模型更多的細節和特色，與遊戲開發、建築設計和娛樂製作等領域有高度相關。

私立復興實中小學部簡姓學生在課程裡製作一款遊戲「AR假面變變變」，主要藉AR特效產生5種面具，隨時在朋友臉上產出假面面具一起拍照。她開心地說，靜態的圖樣跟文字，竟然能透過軟體程式的設計讓它們動起來，賦予自己想表現的動作、對話跟情緒。

東門國小謝姓學生則以「交通安全」為題，利用3D建模完成放置於VR空間的故事，描述人們因騎樓違停、車輛不遵守號誌、不走斑馬線而造成交通危機，他期待透過VR科技帶來身歷其境的體驗，讓大眾更能直接感受到交通安全的重要。

教育局表示，台北市積極扎根STEAM及新科技教育，112年度將成立STEAM及新科技發展辦公室，系統化統籌推動國小到高中職全學層新科技教育，11月則將舉辦「台北市112年度3R科技教育文化藝術創作競賽」，9月25日至10月6日開放報名。