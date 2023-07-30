警方將柯嫌移送偵辦。（翻攝畫面）

北市信義區中坡南路29日晚間發生一起酒醉傷人，51歲柯姓男子在大道路飲酒，見2男1女路過，突然情緒失控，竟持菜刀砍殺，造成52歲劉男等3人受傷，柯男犯案後還褪去身上血衣，企圖煙滅證據，警方獲報趕到現場，立即逮捕打赤膊的嫌犯，依殺人未遂、傷害等罪送辦，檢方複訊後已向法院聲請羈押。

警方表示，柯嫌於29日傍晚在住家附近小吃店飲酒後，持菜刀於路口砍傷路過民眾，分別造成3名傷者頸部穿刺傷及後背、手臂等多處刀傷，所幸未造成生命危險，案發當下路過民眾見義勇為，協力制伏柯嫌，待警方到場後立即壓制上銬，當場查扣犯案用菜刀及犯案用衣物，經警方以酒精檢測器檢測酒精濃度為0.63MG/L，本分局將深入追查柯嫌除酒醉混亂外有無其他犯案動機，全案詢後依涉嫌殺人(未遂)、傷害等罪嫌移送臺北地檢署偵辦，並建請檢察官聲押。

信義分局表示，危害民眾生命財產之惡行，警方必全力追緝，亦呼籲民眾如發現不法，或遭受不法侵害，請務必報警處理，信義分局將貫徹維護治安之決心，確保市民安居樂業的生活空間。

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