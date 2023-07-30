南韓科學家在預印期刊發表室溫常壓下的超導物質研究論文，研究成果真假引發學界熱議。精神科醫師沈政男提到民進黨總統參選人賴清德愛將、民進黨客家事務部主任蔣絜安近日遭踢爆，台大國發所碩士學位論文涉及抄襲，遭撤銷學位一事，強調研究誠信非常重要，當初認為林智堅論文沒有問題的人，現在還打算影響選舉，甚至還在參與選舉。但如果不能自我要求，沒有誠信，就不可能沽名釣譽或騙選票永遠不被揭穿。

沈政男今(30日)在臉書發文提到，超導是說零電阻與抗磁性，最有名的是麥斯納現象，也就是超導現象發生以後，可以讓磁鐵或超導體浮在半空，南韓科學家在論文裡就有相關照片。1980年代，大家還記得嗎，有陣子朱經武發現攝氏零下183度的超導物質，震撼學界，也引發台灣一股學習物理的風潮。朱經武是看到1986年瑞士科學家發現零下237度超導的研究，隔年進一步推進紀錄，但1987年的諾貝爾獎只頒給了瑞士科學家。

沈政男指出，現在的磁振造影都有超導線圈來產生強大磁場，低溫液態氦系統的溫度是多少？攝氏零下269度。就因為朱經武的發現，實用性不夠高。因此，大家搶著要找到更實用，而且溫度更高，甚至常溫底下的超導物質，讓應用更廣泛。目前為止，頂多發現攝氏15度，在極高氣壓下的超導現象，談不上應用。而南韓科學家這次竟然宣稱發現了室溫常壓下的超導物質，當然引發議論與喧囂。可信嗎？就等後續驗證了。

沈政男表示，科學誠信一直是一個議題。最近說是史丹福大學校長請辭了，就因20多年前他的研究團隊涉嫌操弄論文的照片影像，那些論文是什麼主題？阿茲海默症。阿茲海默症病因假設，類澱粉蛋白相關論文的造假問題，前一陣子也引發軒然大波，好像這方面的研究很容易造假的樣子。其實是這樣：投稿期刊論文雖有審稿，但原始資料不會看，只看最終研究報告，因此你在過程裡做了什麼事，不一定會被發現。

沈政男強調，因此研究誠信非常重要，也就是研究者的自我約束，不然大家都來造假，只為了能夠刊登期刊，就浪費時間與資源了。最近也有民進黨的黨部幹部，也是台大國發所的碩士論文被撤銷，就因抄襲。林智堅因論文抄襲事件被人家提告，最近也達成和解，賠償了事。

「你看當初林智堅的論文，多少人認為沒有問題？」沈政男直言，這些人現在還打算影響選舉，甚至還在參與選舉。這就是台灣。論文刊登與選舉勝出都是別人給的肯定，真正的成功必須先通過自我審查這一關。誠信是貼近現實與真相的唯一路徑，如果不能自我要求，沒有誠信，絕對不可能完成真正重要的工作，也不可能沽名釣譽或騙選票永遠不被揭穿。