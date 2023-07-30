2023第22屆漫畫博覽會同步展出《台灣國際電玩電競產業展》、《台北國際電影玩具暨玩具創作大展》於台北世貿一館熱鬧揭幕，策展商、攤位數跟舞台活動場次，都創下歷年新高，主辦單位更邀請到傑尼斯新銳男團Travis Japan現出來台首秀。根據主辦單位預估，5天商機上看2.5億台幣商機。
假日雖陰雨不斷，仍澆不熄動漫迷的熱情，一早頂著風雨大排長龍，蜂擁而入進入台北世貿一館，參加「第22屆漫畫博覽會」。每年暑假迷友們期待的動漫趴，除了預購簽名資格外，滿場的優惠、獨家限定品、滿額贈、福袋、特裝書、玩遊戲…等，對琳瑯滿目商品都是滿心的期待搶不停手，許多粉絲更不惜排隊幾小時，就為了見偶像一面。
同時展出的《第五屆台灣國際電玩電競展》，讓參觀民眾現場體驗最夯遊戲、感受最激電競賽事。眾多知名廠商齊聚，如「任天堂」、「艾玩天地」、「遊戲橘子」、「NIJIGEN」、「樂聚多」、「宇峻奧汀」、「星重力數位科技」…等，帶來「永劫無間」、「幻塔」、「碧藍航線」、「原神」、「星穹鐵道」、「崩壞3rd」、「未定事件簿」、「塵白禁域」、「鈴蘭之劍」、「偶像星願」、「一拳超人 世界」、「幻想三國誌—天元異事錄」…等多款遊戲提供試玩，同時為回饋玩家的支持，也卯足全力，不僅於會場宣布多項遊戲更新內容，更是用心打造出遊戲內精美場景「永劫無間」、「新楓之谷」、「艾爾之光」、「新瑪奇」、「幻想三國誌」…等，不僅可以拍照打卡，還有更多互動活動，邀您一同前來體驗、完成任務，領取多項限量好禮。
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