「綜藝天王」吳宗憲擔任過多個綜藝節目主持人，是不少從小看到大的觀眾們心目中的偶像。今(30)日稍早，他在社群上更新一則貼文，寫下：「哇厲害了，這個妹子，竟然有2000多萬粉絲。」並曬出與她的同框合影，而女方的身分也被挖出。

吳宗憲今日在社群上曬出與一位女性同框合影，除了驚訝對方的粉絲數量外，也搞笑表示：「不管了！以後我在FB、IG也要穿這樣。」指出自己也想穿上同款服飾，貼文PO出後，釣出不少網友在留言區中回應，除了星友楊繡惠笑稱：「你穿這樣我要看。」更有網友巧用後製技術，將吳宗憲的該張照片P圖T成穿著同款服飾的照片，讓眾人看了笑翻。

此外，該則貼文中，與吳宗憲合影的女子身分也被挖出，是馬來西亞人氣網紅周甄娜(Jenna)，而她也在個人IG中放上與吳宗憲的合照，表示：「天啊，好難得的合照！我從小看憲哥的節目看到大，做了好多年的小粉絲！沒想到有機會見到偶像本人，太幸運了。」

事實上，周甄娜(Jenna)因有著傲人上圍、纖細的螞蟻腰以及精緻臉蛋，有著「真人版娜美」的美稱，在IG上有著逾2018萬名粉絲追蹤，人氣不俗。此外，她也用心經營社群，屢屢在其上曬出養眼美照，吸引不少粉絲爭相前來按讚、留言。