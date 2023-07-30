許多人開車出門總希望開心出遊、平安回家。一位媽媽今年5月和老公、2孩子開車去台中玩，沒想到卻被一位酒駕男子正面撞上，雖然一家人沒有生命危險，不過近日調解時，不但男子沒有悔改，隨男子出席的里長還說「這個是誰誰誰的小孩，很熟啦～」、「東區區公所的人我都很熟啦，去外面繞一圈打個照面就好了，沒事」，連產險人員也推拖「你們又沒斷手斷腳的」，讓媽媽感到非常心寒，貼文曝光後引發熱議，里長臉書也因此遭洗版。

媽媽在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，他們一家人今年5月20日台中全家遊，在晚間18時許遭男子酒駕撞上，7月20日雙方進行調解，對方帶了台中市東區一位劉姓里長出席，劉男一入座看到調解委員名牌就對男子介紹「這個是誰誰誰的小孩，很熟啦～」，還說「東區區公所的人我都很熟啦，去外面繞一圈打個照面就好了，沒事」，讓媽媽直呼里長根本在威嚇，暗示調解根本沒有用，「這…像話嗎？我沒犯法阿！我只是一個帶著孩子出去遊玩被酒駕撞的媽媽」。

媽媽提到，趁著里長去和其他人打照面時，男子終於說了「對不起」，結果卻是開始埋怨家人、鄰居、員工看他喝酒還不制止，但警察做筆錄時指出，男子太太當天有制止他酒後開車。之後男子重複10餘次「小孩子的事情都是小事，不要提到小孩子」，讓5歲女兒仍受PTSD所苦的媽媽怒轟很荒謬。媽媽透露，就連男子的產險人員看到他們車禍後的車況，也喊著「撞成這樣還好吧，看起來還好啊」、「你們又沒斷手斷腳的」，最後雙方調解不成只好等待後續法院處理。

媽媽感嘆，酒駕男子、里長、產險員之所以可以輕鬆以對，就是因為台灣酒駕刑責仍不夠高，「哪個官員願意提出修法嚴懲酒駕？沒有。酒駕0容忍？我真的看不到，連一個里長都可以出面幫酒駕肇事的人出面說東區區公所很熟什麼的，我還奢望什麼？」，如今女兒總會問她壞人要被警察抓走了嗎，她卻只能回答「快了」，每次女兒比著警察局問，「媽媽，警察就快要去抓他了對不對？因為他撞到我們害我們受傷了」，她也只能回答「對」，實際上卻沒辦法做什麼，只能深陷在自責的情緒裡。

對此，許多網友紛紛回應，「太可惡了酒駕就是不對，一定要告到底」、「喝了酒就別出來害人啊！」、「挖靠！里長？什麼咖啊！去找他泡個茶認識一下吧！」。

事實上，該名里長日前曾說明，自己當時真的沒有講什麼話，僅是里民服務所以旁聽，「我說啊這個（調解）委員換新的，這個也是我們也有熟啦，並不是我們每個委員都熟」，不過臉書、粉專仍遭洗版，「要不要出來解釋清楚啊？紅包收多少？很會喬？」、「里長爸爸像座山，酒駕沒關係」、「里長好，我如果酒駕請問撥打哪隻電話能找到您呢？」。

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